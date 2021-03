Efter 14 år: Paris i chok over undskyldning

En undskyldning for en 14 år gammel joke har fået smilet frem hos tv-personligheden Paris Hilton.

I 2007 lavede den i dag 50-årige komiker Sarah Silverman en vits omhandlende Paris Hiltons 45 dage lange fængselsdom, som hun modtog for at have brudt reglerne under sin prøvetid efter en dom for spirituskørsel. Joken skete dagen før, Hilton meldte sig selv.

- Publikum gik bananas, og imens jeg var henrykt over min egen monolog, så husker jeg, at jeg spottede hende (Paris Hilton, red.) blandt publikum, det husker jeg virkelig, og jeg husker, hvordan mit hjerte sank, da jeg så udtrykket i hendes ansigt, sagde Sarah Silverman i sin podcast torsdag, hvor hun fortsatte om tankerne, der fløj igennem hendes hoved i det øjeblik.

- Der var en rigtig person, der sad der.

Var i chok

Undskyldningen, der er væsentligt længere end det nævnte herover, glæder Paris Hilton, der har accepteret den. Det giver hun udtryk for i sin podcast 'This is Paris'.

- Jeg var chokeret, da jeg læste det (i en artikel, red.), og først og fremmest positivt overrasket, siger Paris Hilton i podcasten, hvor hun fortsætter:

- Så gik jeg ind og lyttede til hendes podcast, og hun har vitterlig givet mig en otte og et halvt minut lang undskyldning.

- Hun var så oprigtig, sød og det rørte mig virkelig. Jeg blev følelsesladet af at høre det. Jeg kunne mærke, at hun virkelig mente, hvad hun sagde, da hun undskyldte.

Paris Hilton er kendt som hotelarving, tv-personlighed, dj og podcaster. Foto: Ritzau Scanpix

Her kommer hun også med en besked direkte henvendt til Sarah Silverman, der ikke efterlader nogen i tvivl om, at undskyldningen er accepteret.

- Tak. Jeg sætter virkelig, virkelig pris på, at du har gjort det. Jeg ved, det er svært for enhver at sige undskyld, så det betyder virkelig meget.