Efter 18 måneder: Nu vil hun skilles

Efter 18 måneder som mand og kone har skuespiller Zoë Kravitz og Karl Gusman valgt at afslutte deres ægteskab.

Det skriver People, der har fået fat i dokumenter fra retten, der viser, at det er Kravitz, der ønskede skilsmissen 23. december.

En repræsentant for skuespilleren bekræfter bruddet over for mediet.

Parret blev gift i juni 2019 i Paris hjemme ved Zoës far, Lenny Kravitz.

Denne sommer fejrede skuespilleren ellers parrets bryllupsdag ved at dele et sort/hvide-billede fra dagen.

'Et år' havde hun skrevet på billedet.

Parret nåede ikke at være mand og kone længe. Foto: Ritzau/Scanpix

Friede hjemme i stuen

Zoë Kravitz fortalte første gang om sin forlovelse i 2018 i et interview med Rolling Stone.

'Nå ja, jeg er forlovet. Jeg har ikke fortalt nogen om det endnu. Altså, jeg har ikke fortalt offentligheden om det endnu. Jeg ville gerne holde det privat', fortalte hun i interviewet, da hun blev spurgt ind til sin forlovelsesring.

I interviewet kom hun også ind på frieriet, og at Glusman havde planlagt at gøre det i Paris, men endte med at gå på knæ i parrets stue.

'Han gjorde det virkelig godt. Jeg elsker, at det ikke var en stor plan i Paris. Det var bare derhjemme i joggingtøj', fortalte hun.

Hvad grunden til skilsmissen skyldes er ikke blevet oplyst.