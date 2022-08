Efter 20 år: Nu er det slut

Ozzy Osbourne fortæller i nyt interview, at han og konen er færdige med at bo i USA

De har boet i Los Angeles i mere end to årtier, men snart er det slut for Ozzy og Sharon Osbourne, der efter alt at dømme rykker teltpælene op og vender hjem til Storbritannien.

Tidligere i år luftede den garvede rockveteran, at han var utilfreds med skattetrykket i Guds eget land, som fik ham til at true med at smutte.

I et nyt interview retter Black Sabbath-sangeren altså atter kritik af USA, som han ikke længere gider at bo i. Særligt våbenlovgivningen er han utilfreds med.

- Alt er skide latterligt derovre. Jeg er træt af, at folk bliver slået ihjel hver dag. Gud ved, hvor mange mennesker der er blevet skudt i skoleskyderier. Det er fandme skørt, siger Osbourne til The Guardian i et interview, hvor han fortsætter:

- Og jeg vil ikke dø i Amerika. Jeg ønsker ikke at blive begravet på fucking Forest Lawn-kirkegård. Jeg er engelsk. Jeg vil gerne tilbage. Hvis min kone sagde, at vi var nødt til at flytte til Timbuktu, så gjorde jeg det. Men nej, tiden er inde for mig til at komme hjem.

Sharon har afslørende bog på vej

Hvis parret flytter hjem nu, kan de nå at være tilbage i trygge, hjemlige omgivelser i England, når Sharon Osbourne til november efter planen udgiver sin kommende erindringsbog.

Sharon Osbourne har nemlig skrevet en bog, hvori hun angiveligt afslører sin mands affærer med andre kvinder, ligesom den også indeholder detaljerede beskrivelser af hans heftige misbrug af narkotika.

Retfærdigvis har Ozzy Osbourne været clean og ædru i mange år, men som man kunne se i reality-showet 'The Osbournes', der kørte fra 2002 til 2005, har de mange stoffer og alle de våde varer hæmmet rocksangeren i en grad, så han ikke altid virker helt ved sine fulde fem.

Sharon og Ozzy blev gift i 1982 og har tre voksne børn sammen - Jack, Kelly og Aimee.

Og hvis du ikke kan vente på Sharon Osbourne bog, kan du læse alt om Ozzys vilde liv lige her.