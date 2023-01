Efter 25 år: - Det handlede ikke om mig

Ungdomserien 'Dawsons Creek' har i denne uge kunnet fejre 25 års jubillæum, og det har flere af seriens stjerner markeret.

James Van Der Beek spillede hovedrollen som Dawson Leary, og den nu 45-årige skuespiller beskriver i et opslag på Instagram, hvordan serien ændrede hans liv.

'25 år siden i dag....mit liv ændrede sig. Ikke gradvist, ikke dag for dag....øjeblikkeligt. Det var kulminationen på fem års audition, hundredvis af timer på scenen, tusindvis af timer gik med at forberede sig, drømme, håbe, høre ordet 'nej' og finde på grunde til at blive ved', skriver han i opslaget, hvor han reflekterer over, hvad den pludselige status som mega-kendis betød.

Stjerne i dyb sorg

Annonce:

'Der var et liv før og et liv efter, jeg blev berømt. Begge har fordele og ulemper', skriver James Van Der Beek, der her 25 år efter første episode blev sendt, er blevet klar over, at berømmelsen ikke handlede om ham selv.

'Sandheden er, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med berømmelsen i lang tid, for det tog mig et stykke tid at indse, at det slet ikke handlede om mig', skriver James Van Der Beek og kommer med en beskrivelse af, at det var den særlige forbindelse mellem hele castet, der skabte seriens berømmelse.

Også Katie Holmes fejrede jubilæet på Instagram. På en story skrev hun følgende.

'Tillykke med de 25!!!!' Jeg elskede at vokse op med jer alle sammen og opleve en virkelig smuk tid. Tak til alle og til alle fans af 'Dawsons Creek'.

Var du fan er serien, kan du læse mere om, hvordan det er gået stjernerne fra 'Dawsons Creek' her:

Husker du 'Dawson's Creek'? Se, hvad der blev af stjernerne