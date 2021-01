Efter 29 år: Det er slut

'The Mentalist'-stjernen Simon Baker og konen Rebecca Rigg har valgt at gå hvert til sit.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt People, der har fået det bekræftet af parrets agenter.

De to gik fra hinanden i april, men er nu officielt separeret.

'Vi forbliver tætte venner, og vores tre børn vil altid være det vigtigste i vores liv', lyder det i en fælles udtalelse fra parret.

Sammen har de børnene Stella på 27, Claude på 22 og Harry på 19.

Den 51-årige Simon Baker og 53-årige Rebecca Rigg mødtes i de tidlige 90'ere og fandt sammen, da de begge spillede med i den australske serie 'E street'.

Fejrede ikke mærkedage

Tidligere har Simon Baker fortalt om ægteskabet til People, hvor han forklarede, at parret aldrig fejrede deres bryllupsdag.

- Vi er aldrig rigtig gået op i det. Årsdage er lidt underlige. Jeg tror, vi lægger alt for meget pres på det. Sådan er det ikke med os. Vi er et team. Omkring 99 procent af tiden er vi rigtig gode venner, så jeg har ikke brug for at markere det, fortalte han.

I stedet gjorde de to noget andet for at vise, at de satte pris på hinanden.

- Når vi lægger for meget pres på noget, så bliver alt lidt for meget, og vi føler os ikke som os selv længere. Og jeg tror, det vigtigste i vores forhold er, at vi begge er os selv. Det er nok det vigtigste i et ethvert forhold, lød det.

Parret har ikke fortalt, hvad bruddet skyldes.