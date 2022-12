Efter års afholdenhed: Nu drikker hun igen

Kim Kardashian er for nylig begyndt at drikke både alkohol og kaffe igen. Hun har brug for at give lidt slip, forklarer hun

Mange mennesker går måske ind i 2023 med planer om at drikke mindre.

For den verdensberømte tv-stjerne og iværksætter Kim Kardashian forholder det sig dog lige omvendt. Hun er nemlig for nylig begyndt at drikke både alkohol og kaffe igen efter flere års afholdenhed.

Det fortæller hun ifølge People i skuespiller Gwyneth Paltrows podcast 'Goop', som hun medvirker i.

- Jeg er begyndt at drikke en smule i en alder af 42. Kaffe og alkohol, siger Kardashian i podcasten og tilføjer:

- Jeg føler, at jeg har brug for at slå mig lidt løs.

Giver slip

Det er dog ikke bare, når tørsten melder sig, at der ryger alkohol indenbords, fortæller stjernen videre. Det er nemlig, når hun har brug for et afbræk fra livet som jurastuderende og selvstændig.

- Jeg har aldrig haft det godt med bare at ligge stille og ikke lave noget (når jeg har fri, red.). Så min version af det har været at bruge tid med mine venner, få en drink og blive ude til en smule senere, som jeg ellers ikke har gjort så meget tidligere, siger hun i podcasten og tilføjer, at hun foretrækker tequila.

- Jeg skal bare have et lille shot med ananas og et shot tequila. To shots og så har jeg det så godt. Det har været sjovt.

Kim Kardashian blev i 2022 officielt skilt fra rapperen Ye, der tidligere hed Kanye West, og skilsmissen har taget hårdt på hende. Læs mere om det her.