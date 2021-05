Efter afvænning: Skrider fra konen

John Mulaney har i årevis levet af at få folk til at grine, men privat har komikeren og tv-værten langt fra haft det sjovt.

I slutningen af 2020 måtte han acceptere, at hans afhængighed af alkohol og stoffer var et problem, og derfor lod han sig indlægge på en afvænningsklinik. Nu rammer en ny nedtur.

Page Six skriver, at han for tre måneder siden søgte om skilsmisse fra Anna Marie Tendler, som han har været gift med i seks år. Det fortæller en kilde til mediet, og en talsperson for komikeren bekræfter nyheden om skilsmissen.

- John har ikke yderligere kommentarer, og han fortsætter med at fokusere på at få det bedre og komme tilbage på arbejde, lyder meldingen.

Anna Marie Tendler bekræfter over for mediet, at det ikke er hendes valg, at parret skal skilles.

- Jeg er knust over, at John har valgt at afslutte vores ægteskab. Jeg støtter ham og ønsker ham succes, mens han arbejder på at få det bedre, siger hun gennem en talsperson.

John Mulaney har tidligere været forfatter på det populære amerikanske sketchshow 'Saturday Night Live', hvor han også har været vært flere gange.

Derudover er han komiker og lægger stemme til en række populære animationsfilm og -serie - blandt andet er han en af hovedrollerne i Netflix-hittet 'Big Mouth', hvor han lægger stemme til Andrew Glouberman og en række andre karakterer.