Efter akut indlæggelse: Nu taler hun

Der er glædeligt nyt til bekymrede fans af popdronningen Madonna.

Hun er nemlig på benene igen, efter hun i juni i al hast måtte indlægges med en infektion.

'Hung Up'-hitmageren er således blevet spottet i New York, hvor hun gik tur med en veninde søndag.

Det er podcasteren Lauren Conlin, der har set sangeren, som hun har taget billeder af og lagt op på TikTok.

På billederne kan man se Madonna iført shorts og t-shirt samt store solbriller og en stor solhat.

Madonna skulle være begyndt en turné rundt i verden den 15. juli. Men turnéen er blevet udskudt. Hun regner dog med at komme til Danmark, når hun giver koncert i oktober. Foto: Jeenah Moon/Reuters/Ritzau Scanpix

Takker fans

Og på sin egen Instagram-profil har Madonna også sat ord på sin situation. Hun starter med at takke sine fans for deres støtte:

'Jeg er på vej til at få det bedre og er utrolig taknemmelig for alle velsignelserne i mit liv', indleder hun og fortsætter:

Annonce:

'Min første tanke, da jeg vågnede på hospitalet, var mine børn. Min næste tanke var, at jeg ikke ville skuffe nogen, der havde købt billet til min turné'.

'Mit fokus er nu på mit helbred og på at blive stærkere. Og jeg kan forsikre jer; jeg vender tilbage så snart jeg kan!'

Dermed er der udsigt til, at fans kan få deres koncertdrømme opfyldt, når 'Like a Virgin'-sangeren tager hul på sin turné senere på året, der bliver en hitparade ned gennem hendes mangeårige karriere.

Udskød turné

Madonnas indlæggelse fandt sted lørdag 24. juni, men hun forventes at komme sig helt, lød det dengang fra hendes manager ifølge Sky News.

Han delte siden også beskeden i et opslag på Instagram, hvor han forklarede, at sangeren var nødt til at udskyde premieren på sin turné.

Annonce:

'På dette tidspunkt bliver vi nødt til at tage en pause fra alle forpligtelser, hvilket inkluderer turnéen. Vi deler flere detaljer med jer, så snart vi ved mere, inklusiv den nye startdato for turnéen og for de udskudte shows', lyder det fra Madonnas manager, Guy Oseary.

64-årige Madonna skal efter planen spille to koncerter i Danmark henholdsvis 25. og 26. oktober i Royal Arena i København. Og i sit Instagram-opslag lover hun, at Europa-koncerterne til den tid vil blive afviklet efter planen.

Oprindeligt skulle verdensturnéen begynde på lørdag 15. juli.