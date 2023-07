Efter alvorlig sygdom: Sender særlig tak

Popdronningen takker sin familie for at støtte hende under sit alvorlige sygdomsforløb

Madonna måtte tidligere på sommeren indlægges akut efter en alvorlig bakteriel infektion, der resulterede i flere dage på hospitalet i slutningen af juni.

Her en måned efter Madonnas indlæggelse reflekterer popdronningen over sit sygdomsforløb, der i værste fald kunne have kostet hende livet.

- Kærlighed fra familie og venner er den bedste medicin,' skrev Madonna søndag i et Instagram-opslag, hvor hun blandt andet viste billeder af to af sine seks børn.

Madonna har datteren Lourdes og sønnen Rocco med to forskellige mænd. Derudover er hun mor til fire adopterede børn - David, Chifundo og tvillingerne Stella og Estere.

- Som mor kan du blive helt opslugt af at opfylde din børns behov...men da det så værst ud, så trådte min børn til og hjalp mig...Jeg så en side af dem, som jeg ikke havde set før. Det gjorde hele forskellen, skrev Madonna blandt andet i opslaget.

- Tak til alle mine engle, der beskyttede mig og lod mig blive for at afslutte mit arbejde,' skrev hun videre.

Udskød turné

Madonnas indlæggelse fandt sted lørdag 24. juni. Dengang lød det ifølge Sky News fra hendes manager, at hun forventedes at komme sig helt.

Det fik han heldigvis helt ret i.

Han delte beskeden i et opslag på Instagram, hvor han forklarede, at sangeren dog var nødt til at udskyde premieren på sin turné.

'På dette tidspunkt bliver vi nødt til at tage en pause fra alle forpligtelser, hvilket inkluderer turnéen. Vi deler flere detaljer med jer, så snart vi ved mere, inklusiv den nye startdato for turnéen og for de udskudte shows', lyder det fra Madonnas manager, Guy Oseary.

64-årige Madonna skal spille to koncerter i Danmark henholdsvis 25. og 26. oktober i Royal Arena i København. Og i sit Instagram-opslag lover hun, at Europa-koncerterne til den tid vil blive afviklet efter planen.