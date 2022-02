Efter alvorlige anklager: Nu er han tilbage

Den amerikanske 'Sex and the City'-skuespiller Chris Noth blev kort før jul genstand for massiv opmærksomhed, da anklager fra kvinder, der havde oplevet krænkende adfærd og overgreb fra ham, væltede frem.

Anklagerne betød, at han blev droppet både af sit management og af adskillige samarbejdspartnere.

Og selvom Chris Noth selv har afvist beskyldningerne, fik stormvejret, der fulgte, ham til i en rum tid at trække sig fra sociale medier.

Nu er han dog tilsyneladende vendt retur til Instagram, hvor han de seneste dage har delt billeder af sine børn. Og selvom Chris Noth ikke berører anklagerne mod ham i opslagene, vælter det ind med støtte til ham fra fans.

'Velkommen tilbage til Instagram, Chris. Jeg tror på dig', skriver en følger.

'Vi savner dig og elsker dig', skriver en anden og tilføjer en lang række hjerte-emojis, mens flere af hans følgere nøjes med at skrive: 'Jeg støtter dig, Chris'.

Overgreb og trusler

Anklagerne mod Chris Noth kommer fra flere kvinder, der på forskellige tidspunkter har oplevet, at han har udsat dem for seksuelle overgreb.

En af kvinderne er hans tidligere kæreste Beverly Johnson, der blandt andet har fortalt, at skuespilleren flere gange truede hende på livet og udsatte hende for vold.

Chris Noth har afvist anklagerne flere gange.

'Historien er en fabrikation, og de påståede situationer er hele vejen igennem som dårlig fiktion', har en talsperson for Chris Noth tidligere udtalt.