Efter anklage om sexmisbrug: Nægter alt

En talsmand for Bob Dylan kalder anklagerne for usande. Han siger, at de vil blive imødegået på det kraftigste

Mandag kom det frem, at musiklegenden Bob Dylan i 1965 angiveligt skulle have misbrugt en kun 12-årig pige.

I sagsanlægget, der blev indgivet fredag, hævder den nu 68-årige kvinden, der i sagens akter blot omtales som JC, at den i dag 80-årige Dylan skulle have udnyttet sin stjernestatus til at forgribe sig på hende.

Nu har Bob Dylan via en talsmand imødegået de voldsomme anklager.

- Den 56-år gamle påstand er usand og vil blive kraftigt imødegået, siger en talsmand for stjernen i dag til BBC.

Ifølge sagsanlægget sin misbrugte Dylan sin stjernestatus til at vinde pigens tillid som en del af sin plan om at forulempe og seksuelt misbruge hende, fremgår det af retsdokumenter fra Manhattan Supreme Court.

Vold og krænkelser

Misbruget skal angiveligt have fundet sted i sangerens lejlighed i Chelsea Hotel i New York over en periode på seks uger i april og maj 1965.

Kvinden hævder, at hun ud over seksuelle krænkelser også var udsat for trusler om vold.

Hændelsen har betydet, at kvinden efterfølgende har lidt af depression, angst og skam i en sådan grad, at det fortsat gør det umuligt for hende, at have en normal dagligdag, hedder det i sagsakterne.

Bob Dylan blev i 2012 af den daværende præsident, Barack Obama, hædret med the Medal of Freedom.

I 2016 modtog han - som den første sanger og sangskriver - Nobelprisen i litteratur.