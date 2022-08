Efter anklager: Havde pistol på bordet

- Jeg havde en pistol på bordet.

Det fortæller Shia LaBeouf i et interview med biskoppen Robert Barron, i følge Daily Mail.

Episoden, som Shia LaBeouf fortæller om, skete efter, at hans liv - som skuespilleren selv beskriver det, 'smuldrede' efter ekskæresten, sangeren FKA twigs, med det borgerlige navn Tahliah Barnett, havde anklaget ham for flere gange at have været voldelig, at have truet med vold og at have misbrugt hende seksuelt.

I interviewet fortæller Shia LaBeouf, at der ikke længere var nogen, der ville snakke med ham, hverken hans mor, manager eller agent.

Men Shia LaBeouf havde heller ikke lyst til at give op på livet og efter research til en ny rolle, har han fundet ro.

Han skal nemlig spille en katolsk præst og for at forberede sig på rollen, boede han på et kloster. Der blev han draget af det spirituelle, og han er nu også konverteret til romersk katolicisme.

Annonce:

Det har også resulteret i, at han nu har givet slip på sit 'gamle jeg', mener han, ligesom han også ser sin ekskæreste som 'en helgen', der reddede hans liv.

Anklagerne haglede ned

FKA Twigs har blandt andet beskrevet, hvordan Shia LaBeouf på en køretur truede hende med, at han ville køre galt, hvis ikke hun sagde, at hun elskede ham.

På samme køretur tog han angiveligt kvælertag på hende, råbte af hende og kastede hende ind i bilen, da hun på et tidspunkt forsøgte at komme væk fra ham.

Også den australske sanger Sia har anklaget Shia LaBeouf.

På sin Twitter-profil delte hun en artikel om søgsmålet og kaldte ham ud for også at have såret hende.

'Jeg er også blevet såret følelsesmæssigt af Shia, en patologisk løgner, som fik narret mig til at begå utroskab, fordi han påstod, han var single', skrev sangerinden blandt andet.

Ifølge Rolling Stone skal FKA Twigs og Shia LeBeouf for retten i april 2023.

Annonce:

Kradsede i ansigt

Shia LaBeoufs opførelse vakte også opmærksomhed i 2017, da han under en protest mod den daværende amerikanske præsident, Donald Trump, kom op og skændes med en 25-årig mand og LaBeouf ifølge politiet hev i mandens tørklæde og kradsede ham i ansigtet. LaBeouf blev anholdt men løsladt senere samme dag.