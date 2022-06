Efter anklager: - Jeg kæmper for mit liv

I den seneste tid har der været massevis af anklager rettet mod Erika Jayne, der blandt andet bliver beskyldt for et større svindelnummer. Nu åbner hun op i et større interview

Der er ingen tvivl om, at Erika Jayne er kommet i vælten.

Realitystjernen, der er kendt fra 'Real Housewives of Beverly Hills', har her på det seneste været genstand for massiv medieomtale. Hun er blevet hevet ind i retten gentagende gange på grund af beskyldninger om bedrageri.

Der er tale om en sag, der startede i slutningen af 2020, hvor Erika Jayne søgte om en skilsmisse fra sin tidligere ægtefælle Tim Girardi. Kort tid efter kom der anklager om, at denne skilsmisse var et forsøg på at skjule værdier i forbindelse med konkursbehandlingen af advokatmanden.

Erika Jayne har selv afvist beskyldningerne.

Realitystjernen har været i offentlighedens søgelys i det seneste års tid, og nu sætter hun ord på tiden med de mange anklager.

- Det er trættende. Absolut. Jeg er i en lang og grim juridisk kamp. Denne sag (fra 2020, red.) er flere sager, der nu er blevet til én, og det vil tage meget lang tid at finde ud af alt det. Jeg kæmper for mit liv. Bogstavelig talt, fortæller hun i et større interview med Entertainment Tonight.

Erika Jayne bliver nu anklaget for at være hjernen bag det store svindelnummer. Foto: Aude Guerrucci/Ritzau Scanpix

Sagsøgt, sagsøgt, sagsøgt

Både Erika Jayne og eksmanden Tom Girardi er flere gange blevet hevet ind i retten grundet anklager om svindel.

Sidstnævnte bliver kædet sammen med erstatningssnyd, hvor han angiveligt har nappet en millionerstatning i egen lomme.

Pengene var ellers til familier til ofre i et flystyrt.

På den anden side er Erika Jayne blevet sagsøgt gentagende gange. Realitystjernen bliver anklaget for at være hjernen bag svindelnummeret, der indtil nu har været tilskrevet hendes eksmand.

Men Erika Jayne afviser de anklager.

'Jeg har aldrig arbejdet for advokatfirmaet GK (mandens firma, Girardi & Keese, red.). Jeg har aldrig styret finanserne for GK. Jeg har aldrig haft adgang til eller viden om, hvordan TG (Tom Girardi, red.) eller GK håndterede deres klientkonti,' skriver hun ifølge People i nye retsdokumenter fra 14. juni.

Erika Jayne og Tom Girardi blev gift tilbage i 1999, efter parret havde mødt hinanden på en restaurant, hvor førstnævnte arbejdede.