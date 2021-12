Efter anklager om overgreb: 'Vi er dybt berørte'

De er alle fire aktuelle i opfølgeren på 'Sex and the City' og har kendt hinanden i årevis.

Alligevel er der ingen støtte at hente fra Sarah Jessicia Parker, Kristin Davis og Cynthia Nixon til kollegaen Chris Noth, der af flere kvinder er blevet anklaget for overgreb.

I en fælles meddelelse, der ifølge People blev sendt ud gennem sociale medier mandag, giver de tre kvinder udtryk for deres holdning til sagen.

'Vi er dybt berørte over at høre anklagerne mod Chris Noth. Vi støtter de kvinder, der har stillet sig frem og delt deres smertefulde oplevelser. Vi ved, at det har været en vanskelig ting at gøre, og vi roser dem for det', skriver de.

Sarah Jessicia Parker og Chris Noth har spillet over for hinanden i både 'Sex and the City' og opfølgeren 'And Just Like That' i rollerne som Carrie Bradshaw og Mr. Big. Foto: Getty Images

Droppet

I alt har tre anonyme kvinder forklaret, at de er blevet seksuelt forulempet af Chris Noth i henholdsvis 2004, 2010 og 2015.

Chris Noth har gennem en talsperson afvist alle anklager mod ham.

'Historien er en fabrikation, og de påståede situationer er hele vejen igennem som dårlig fiktion', har talspersonen for Chris Noth tidligere udtalt til People.

'Som Chris også sagde i går, så har han aldrig og ville aldrig krydse den grænse', lød det videre i udtalelsen.

Alligevel er han, siden anklagerne så dagens lys, både blevet droppet af sit management, kommercielle samarbejdspartnere samt Universal Television og CBS, der står bag serien 'Equalizer', hvor Noth indtil nu har spillet en rolle.