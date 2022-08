Efter Anne Heche-ulykke: Har mistet alt

Det var en på alle måder grusom ulykke, da Anne Heche bragede sin Mini Cooper ind i et hus 5. august.

Bilen brød i brand med den 53-årige skuespiller siddende inde i. Brandfolk kæmpede for at slukke ilden, så de kunne redde hende ud, men efter at lægerne havde kæmpet for Anne Heche i en uge, stor det klart, at hendes skader var for alvorlige.

Skuespilleren havde på grund af iltmangel i forbindelse med ulykken pådraget sig en så alvorlig hjerneskade, at hun blev erklæret hjernedød. Derfor blev der slukket for hendes respirator.

Det amerikanske medie TMZ er nu kommet i besiddelse af billeder fra huset, Anne Heche kørte ind i.

Lynne Mishele, der boede i det udbrændte og ødelagte hus, har mistet alt. Samtidig er hun fortsat fuldstændig i chok over ulykken, som hun angiveligt kun overlevede, fordi hun netop havde forladt det rum, Mini Cooperen kørte ind i.

Lynne Mishele har nu allieret sig med advokaten Shwan Holley, der skal hjælpe hende med at få styr på både forsikringer og med få samlet de stumper sammen af hende liv, der er tilbage i brandtomten.

Resterne af Anne Heches bil.

- Jeg er her for at hjælpe Lynne gennem processen med at håndtere forsinkringsselskaber, så hun kan begynde at genopbygge sit liv. Det har aldrig handlet om søgsmål eller at lave penge. Hun har mistet alt og er så taknemmlig for al den kærlighed og støtte, hun har modtaget, siger Shwan Holley til det amerikanske medie.

For få dage siden benyttede Lynne Mishele sit firmas Instagram-profil til at udtrykke sine følelser omkring ulykken og Anne Heches død.

- Nyheden, om at Anne Heche er gået bort, er ødelæggende. Hendes familie og hendes venner og især hendes børn har virkelig lidt et stort tab, og mit hjerte er hos dem, sagde hun blandt andet.

- Hele situationen er tragisk, og der er virkelig ingen ord. Jeg sender kærlighed til alle involverede, sagde hun yderligere.

Ud over at redde sig selv ud, fik Lynne Mishele også sine to hunde med ud af det brændende hus.

Anne Heche efterlader sig to sønner.