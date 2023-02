Efter Baldwin-skyderi: Ny retssag på vej

Alec Baldwin skød sidste år to personer med en rekvisit-pistol på et filmset. Den ene person, Halyna Hutchins, døde af sine kvæstelser, mens den anden overlevede episoden. Nu har politiet udgivet hidtil usete optagelser af Baldwin og flere andre på settet kort tid efter den tragiske hændelse

En ulykke kommer sjældent alene, måske især når det gælder sager om skuddrab og verdenskendte skuespillere.

Torsdag har familien til den afdøde filmfotograf Halyna Hutchins i hvert fald varslet, at der er en ny retssag på vej mod stjerneskuespilleren Alec Baldwin, der i 2021 skød og dræbte Hutchins på settet til filmen 'Rust'.

Det skriver en række medier, heriblandt NY Post, på baggrund af en pressemeddelelse fra familiens kendte advokat, Gloria Allred.

I januar blev Baldwin tiltalt for uagtsomt manddrab i sagen, men nu er der altså en ny sag på vej, lyder det fra advokaten, der forventes at holde et pressemøde senere torsdag aften med mere information om de nye anklager.

I samme omgang blev våbenspecialisten på filmen, Hannah Gutierrez Reed, der havde ansvaret for de pistoler, der blev brugt på filmsettet, også tiltalt for uagtsomt manddrab.

Landede forlig

Det er ikke første gang, Halyna Hutchins' familie har rettet det juridiske skyts mod Alec Baldwin og filmens produktionsselskab.

Hutchins enkemand sagsøgte i første omgang Baldwin efter ulykken, men trak så sidenhen søgsmålet tilbage, efter at parterne havde indgået et forlig.

'Vi tror alle, at Halynas død var en frygtelig ulykke. Jeg er taknemmelig for, at producenterne og underholdningsmiljøet er gået sammen for at hylde Halynas sidste værk', udtalte enkemanden Matthew Hutchins dengang.

Men nu er der altså igen kommet juridiske boller på suppen hos de efterladte.

