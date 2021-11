Efter Baldwin-tragedie: 'The Rock' siger stop

Skuespilleren Dwayne 'The Rock' Johnson fortæller, at han ikke længere vil bruge rigtige våben i sit produktionsselskab

Reaktionerne har været mange ovenpå den tragiske episode, hvor Alec Baldwin under en filmoptagelse affyrede et skud og dræbte filmfotografen Halyna Hutchins.

Nu fortæller den populære skuespiller og producer Dwayne Johnson, også kendt som 'The Rock', at hans eget produktionsselskab ikke længere vil bruge rigtige våben, når der optages film. Det siger han til Varity.

- Først og fremmest blev mit hjerte knust. Vi mistede et liv, og mine tanker går til hendes familie og alle på settet, siger han til Varity.

Slut med våben

Superstjernen driver produktionsselskabet Seven Bucks Productions, og han er klar i mælet om, at selskabet ikke længere vil tage chancer med rigtige skydevåben

- Vi er ligeglade med, hvad det kommer til at koste. Vi vil ikke længere benytte rigtige skydevåben.

- Jeg elsker filmindustrien. Der er mange sikkerheds-protokoller og forbehold, som tages meget seriøst, men ulykker forekommer. Når noget sker på så forfærdelig en måde som her, mener jeg, vi skal stoppe op og genoverveje, hvordan vi kommer videre, siger han.

Dwayne 'The Rock' Johnson til premieren på filmen 'Red Notice'. Foto: Mario Anzuoni, Ritzau Scanpix

Dwayne 'The Rock' Johnson er ikke hvem-som-helst i filmindustrien. Den tidligere amerikanske fodboldspiller og wrestler har en lang karriere med et hav af film bag sig.

Dertil var han, ifølge Forbes, den bedst-betalte skuespiller i 2020.

Det er dog ikke kun i filmens verden, skuespilleren er velbetalt. Han er også en af de mest populære Instagrammere i verden, og på et opslag på billedtjenesten tjener 'The Rock' et voldsomt beløb.

