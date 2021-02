Efter ballade: Tom Cruise filmer igen for norske skattekroner

Tom Cruise vinkede i efteråret glad farvel til Norge efter indspilningen af en del scener til filmen 'Mission Impossible 7'. Hans løfte var at komme tilbage, og ser det ud til at stjernen holder ord

Der var dem, der jublede over at lægge naturskøn kulisse til en verdens-stjernes internationale filmoptagelser, da 58-årige Tom Cruise med tilhørende filmhold i efteråret indtog området omkring den lille norske by Hellesylt i forbindelse med indspilningen af 'Mission Impossible 7'.

Men der var også stor ballade med både politianmeldelse og påstand om slavelignende lønninger til de nederste i filmsettets hierarki.

Sådan så det ud, da Tom Cruise i efteråret vinkede farvel til borgene i den lille norske by Hellesylt. Foto: Ritzau Scanpix

Alligevel ser det nu ud til, at Hollywoodstjernen vender tilbage for igen af filme i Norge. Det norske filminstitut har nemlig netop meddelt, at man har valgt at give millionstøtte til indspilningen af endnu en 'Mission Impossible'-film, der dermed bliver den ottende i rækken, skriver flere norske medier.

Skibet Fridtjof Nansen kom til at spille en en dramatisk rolle under efterårets filmoptagelser. Foto: Geir Olsen; Ritzau Scanpix

Filmen, der får titlen 'Scorpio', handler om en gruppe agenter ansat af en hemmelig amerikansk efterretningsorganisation ved navn Impossible Missions Force (IMF).' Cruise har rollen som agenten Ethan Hunt.

Den antages at få premiere i USA i november 2022 og kan forvente af få op mod 68 millioner norske kroner (godt 47 millioner danske kroner) i refusions-støtte efter en særlig ordning, der skal tiltrække internationale film og tv-produktioner til Norge med det formål at fremme norsk kultur, historie og natur, hedder det på filminstituttets hjemmeside.

Den norske kulturminister, Abid Q Raja, fortæller i en mail til NRK, at han glæder sig til at hilse Cruise og hans team velkommen tilbage:

- Vi ser frem til at få Tom Cruise tilbage i Norge. I mellemtiden glæder vi os til premieren på M:I7, skriver han.

