Efter Beckham i Qatar: Makulerer 85.000 kroner

Hvis ikke du allerede vidste det, har fodboldspilleren David Beckham været et 'homo-ikon' i mange år.

Faktisk siden 2002, hvor han prydede forsiden af homo-magasinet Attitude og efterfølgende altså fik titlen som decideret 'homo-ikon'.

Men dén titel er mildest talt på vippen, efter Beckham har takket ja til en milliardaftale som ambassadør for VM i Qatar, hvor styret er berygtet for netop at slå hårdt ned på homoseksuelle, både med fængselsstraffe og sågar i enkelte tilfælde dødsstraf.

Det skriver flere medier, herunder The Guardian og Sky News.

Du giftede dig med en Spice Girl!

Kontroversen er nu blevet intensiveret, efter den britiske komiker Joe Lycett søndag har valgt at gøre alvor af sin trussel om at makulere 10.000 pund svarende til over 85.000 kroner af sine egne penge, fordi Beckham har nægtet at droppe aftalen, skriver Sky News.

Videoen kan ses længere nede i artiklen.

- Du var den første topfodboldspiller, der tog billeder med magasiner som Attitude, der åbent talte om dine homoseksuelle fans, og du giftede dig med en Spice Girl, hvilket er det mest homoseksuelle, et menneske kan gøre.

- Men nu er det 2022, og du har underskrevet en aftale på 10 millioner pund med Qatar for at være deres ambassadør for FIFA's VM. Men Qatar er betegnet som et af de værste steder i verden at være homoseksuel, siger komikeren blandt andet i en både humoristisk og alvorlig video på Twitter rettet mod Beckham.

Sidste år kunne avisen The Sun afsløre, at Beckham får ikke bare 10 millioner, men 150 millioner pund svarende til intet mindre end 1,2 milliarder kroner for sit Qatar-samarbejde.

Den populære britiske komiker Joe Lycett har truet Beckham med at makulere 10.000 pund, hvis ikke han dropper Qatar-samarbejdet. Foto: Getty Images/Marc Atkins

'Puf ... puf'

Komikeren Joe Lycett, der selv er erklæret panseksuel og ofte har advokeret for homoseksuelles rettigheder, har i løbet af de seneste dage givet fodbold-ikonet Beckham et ultimatum:

'Drop Qatar, og jeg donerer 10.000 pund til homoseksuelles rettigheder. Bliv hos Qatar, og jeg makulerer pengene,' lød det fra komikeren.

Ifølge Lycett vendte Qatar-kæledæggen Beckham aldrig tilbage på komikerens trussel, og derfor, efter at have fremskaffet en savsmuld-maskine, blev det søndag til et dramatisk farvel til de to store pengestakke, der måtte lide savsmuld-døden.

'Puf ... puf', som det lyder i videoen, som Joe Lycett har lagt på de sociale medier, hvor han iført en regnbue-spraglet flæse-trøje på dramatisk vis smider de store pengestakke i maskinen - angiveligt altså over 85.000 kroner af egen lomme.

'A platform for progress', skriver komikeren til opslaget, nok lettere sarkastisk og med henvisning til Beckhams egen skåltale tidligere på ugen om, at VM i Qatar netop skulle være en 'platform for progress' - og altså ikke den skandale, som resten af verden kalder mesterskabet i diktaturstaten.

Sammen med pengesedlerne har både Joe Lycett og menneskerettighedsaktivisten Peter Tatchell proklameret, at også Beckhams status som 'homo-ikon' nu er makuleret.

Se den aktivistiske video herunder:

