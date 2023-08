Efter bikini-billede: Følgere raser mod 'Pussycat dolls'-stjerne

Den tidligere forsanger i pigegruppen 'Pussycat dolls', Nicole Scherzinger, får normalt tonsvis af 'likes' på hendes frekvente bikini-billeder.

Ikke desto mindre har hendes seneste af slagsen dog fået en helt anden modtagelse.

Sangerindens følgere er nemlig langt fra begejstret for, at hun bruger sin tid på at lægge bikini-billeder på Instagram, mens skovbrande hærger hendes hjemland, Hawaii. Det skriver 'Dagbladet'.

Således giver en række følgere udtryk for deres holdning til sangerindes timing i kommentarsporet under hendes seneste opslag:

'Maui brænder'

En af Scherzingers følgere peger fingre af, at stjernen viser sit 'glamourøse' liv frem, mens Maui står i flammer, i følge Dagbladet.

'Maui brænder, men her er du halvnøgen og lever dit glamourøse liv.... OK,' skriver følgeren.

En anden mener, at sangerinden burde gøre noget aktivt for at hjælpe:

'Det er tid til at stoppe op og støtte Hawaii, vis os, at du gør noget i stedet for at poste bikini-billeder,' skriver brugeren.

En helt tredje kommenterer også Scherzingers timing:

'Du elsker at posere. Timingen er lidt mærkelig, med Armageddon-scener i dit hjemland.'

Lukket kommentarspor

Sangerinden, som er født i Honolulu på Hawaii, har endnu ikke reageret på følgernes vrede kommentarer.

Scherzinger er bedst kendt som frontkvinde for 00'er-gruppen 'Pussycat Dolls'. Foto: Joel C Ryan/Ritzau Scanpix

Noget kunne dog tyde på, at de mange kommentarer er faldet Nicole Scherzinger for brystet.

Hun har nemlig valgt sidenhen valgt at lukke for kommentarsporet til sit opslag.

'Bed for Maui'

På trods af de mange kommentarer, og Scherzingers manglende reaktion, så har stjernen faktisk udtrykt sin sympati overfor den nuværende krise.

Det gjorde hun i et andet Instagram-opslag, som hun delte fredag.

Her delte hun et billede, hvor der står 'bed for Maui', samtidig med at hun lagde et link ind til en fundraiser, der skal samle penge sammen til at afhjælpe krisen.

