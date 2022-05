Efter 'blasfemisk' adfærd: Nu vil hun mødes med paven

Madonna, der på det seneste har lagt masser af nøgenhed ud på sine sociale medier, vil gerne besøge pave Frans for at diskutere sine tidligere synder, men mener dog, at 'hun er en god katolik'

Flere årtier efter, at Madonna blev fordømt af Vatikanet for 'blasfemisk' opførsel, søger hun nu en dialog med den katolske kirke.

I et tweet fremgår det, at den 63-årige sangerinde ønsker en chance til for at gøre bod, og hun sværger, at hun ikke er andet end 'en god katolik'.

Oversat:

'Hej @Pontifex Fancis - jeg er en god katolik. Jeg sværger! Jeg mener, jeg sværger ikke. Der er gået et par årtier siden mit sidste skriftemål. Vil det være muligt at mødes en dag og diskutere vigtige sager? Jeg er blevet lukket ned for tre gange. Det virker ikke fair. Venlig hilsen Madonna.'

Pave Frans/Francis er umiddelbart ikke vendt tilbage på Madonnas henvendelse. Foto: Ritzau Scanpix / Alessandra Tarantino

Lod sig korsfæste

I 2006 blev Madonna fordømt af den katolske kirke, da hun på scenen i Rom lod sig korsfæste som en del af sin optræden.

- At lade sig korsfæste under en koncert i byen af paver og martyrer er en handling af fjendskab. Det er intet mindre end en skandale og et forsøg på at skabe opmærksomhed, lød det i 2006 fra kardinal Ersillo Tonini, som talte på vegne af daværende pave Benedict.

Man kan dog ikke sige, at 'dronningen af pop' har opført sig som et katolsk dydsmønster på det seneste. I november sidste år skabte Madonna en del omtale, da hun delte 'pikante' billeder på sin Instagram-profil.

Dansede i g-streng

Det fik fans, følgere og andet godtfolk til at reagere i skarpe vendinger. Ord og sætninger som 'meget trist', 'pinligt' og 'latterligt' gik igen.

En person sagde: 'Hun må have mistet sin værdighed under sengen.'

En anden bedyrede, 'at det ville klæde hende bedre at have lidt selvrespekt i den alder'.

En tredje kommenterede: 'Dette er ikke kantet, chokerende, kunstnerisk eller unikt - det er et råb efter opmærksomhed.'

- Folk de stikker til mig. Det er bare sådan, det er. Jeg tager det ikke personligt, som jeg gjorde engang. Det generer mig ikke så meget. Men hvis du har en mening nu om stunder og i denne alder, skal du være parat til at tage nogle tæsk, udtalte Madonna i et interview med NME Magazine.

Senest er Madonna, som snart er på vej med ny musik, dels blevet kritiseret for 'at ligne en Kardashian', dels for at have ændret sit udseende og konstant bruge filter på sine fotos på sociale medier og dels for at danse i g-streng på TikTok en tidlig morgenstund.

Måske får vi at se meget snart, om Madonna får pavens velsignelse.