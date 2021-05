Efter brækket ryg: På jernhesten igen

Simon Cowell er atter tilbage på cyklen efter at have brækket ryggen tilbage i august

En lørdag aften i august i fjor blev til en frygtelig affære for den 61-årige, engelske artistudvikler Simon Cowell.

Her styrtede han så grusomt i sin egen have på en elektrisk cykel, at han brækkede ryggen og blev kørt på hospitalet for at blive opereret. En hændelse, der tog knap seks timer.

Men 'X Factor'-opfinderen er kommet op på jernhesten igen.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

Cykeltur med søn

'America's Got Talent'-værten blev set sammen med sin kæreste, Lauren Silverman, og sin søn, Eric Cowell, i søndags i Malibu.

Og verdensidolet virkede ikke bange af sig. Han var i hvert fald hoppet op på en elcykel igen. Uden at slå sin ryg i splinter denne gang.

Simon Cowell nyder solen og turen med sin søn, Eric Cowell. Sønnen deler navn med Simons far. Foto: RMBI / Ritzau Scanpix

En ægte stjerne

Udover at være en højtprofilerede tv-personlighed er Simon Cowell også kendt for at have opfundet nogle af de absolut største tv-programmer, der nogensinde har været.

Herunder både 'X Factor' og 'America's Got Talent.' Og ikke nok med at være hjernen bag succesfulde programmer har Cowell også en sjat verdensstjerner i musikkens tegn på CV'et.

Her kan boybands som Westlife og One Direction takke den cykelglade talentspejder for deres succes.