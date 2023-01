Efter brud: Bombarderes med tilbud fra mænd

Katie Price er smigret over, at mange mænd tilsyneladende gerne vil invitere hende ud, efter at hun er blevet single. Men for nu har det ingen interesse for hende

Katie Price er tilbage på singlemarkedet efter bruddet med Carl Woods, 33, i efteråret, og den tidligere nøgenmodel har ingen planer om, at det skal ændre sig i den nærmeste fremtid.

Det skyldes dog ikke manglede interesse fra det modsatte køn, hvis man skal tro 44-årige Price. I en story på Instagram fortæller hun nemlig, at mange mænd har inviteret hende ud - men det har hun ingen interesse i.

'Jeg vil gerne sige, at jeg er smigret over antallet af private beskeder, jeg har modtaget fra mænd, der ønsker at invitere mig ud, nu hvor jeg er single,' skriver hun og fortsætter:

'Sandheden er, at jeg ikke svarer eller deltager i samtalerne, fordi jeg vil fokusere på mit arbejde, mine børn, min familie og mig selv.'

Udmattet

Bruddet med Carl Woods var et grimt et af slagsen, hvor det fløj med beskyldninger om utroskab og narkomisbrug, og det har tilsyneladende taget hårdt på Price, som ellers har været gennem det meste før.

Hun har - inklusive forlovelsen med Carl Woods - været forlovet syv gange, hvor tre af disse er endt i ægteskaber, som dog gik i vasken igen.

Fra 2005 til 2009 var hun gift med sangeren Peter Andre, fra 2010 til 2011 med MMA-kæmperen Alex Reid og fra 2013 til 2020 med stripperen Kieran Hayler.

Nu er hun altså igen single, og hun er færdig med at være i et forhold i en periode.

'Jeg er udmattet af at være i forhold, og jeg er nået til et punkt, hvor jeg ikke har behov for en mand eller deres bekræftelse. Når - og hvis - jeg er klar til at finde kærligheden igen, så har jeg en meget lang liste over ting, jeg vil have,' slutter hun på Instagram.

