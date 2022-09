Efter brud: Nu dater han en 23-årig

I begyndelsen af sommeren blev verden et kendispar fattigere, da Shakira og Gerard Piqué meddelte, at de skulle skilles efter at have dannet par i 11 år.

Nu har den 35-årige fodboldspiller fundet en ny og noget yngre model.

45-årige Shakira er skiftet ud med 23-årige Clara Chia Marti, som Gerard Piqué havde med til bryllup i Costa Brava for nogle dage siden.

Clara Chia Marti studerer PR og arbejder for Gerard Piqués sports og medie-firma, Kosmos, og de to mødtes angiveligt på jobbet, hvor de arbejdede på samme event.

Mens Shakira qua sin karriere som sangerinden er en offentlig person, så er Clara Chia Marti særdeles privat. Eksempelvis er hendes profiler på de sociale medier private, men det er alligevel lykkedes det engelske medie Daily Mail at få et billede af Piqués ny flamme til bryllupet.

Det var tilbage i starten af juni, at Shakira og Gerard Piqué offentliggjorde deres skilsmisse. Det gjorde de gennem en fælles erklæring.

'Vi er kede af at bekræfte, at vi går fra hinanden. Af hensyn til vores børns trivsel, som er vores højeste prioritet, beder vi alle om at respektere vores privatliv. Tak for jeres forståelse'.

De tidligere ægtepar er forældre til to børn. Foto: Ritzau Scanpix

Piqué og Shakira har to børn sammen, og de har dannet par siden 2011, efter at de mødte hinanden under VM i 2010.

I forbindelse med bruddet florerede der i de spanske medier - herunder El Periodico - rygter om, at Shakira havde afsløret sin mand i utroskab. Flere medier skriver nu, at Clara Chia Marti var inde i billedet, inden skilsmissen blev officiel.

