Efter bruddet: Hård kamp om formuen

Realitystjernen Kristin Cavallari og den tidligere NFL-spiller Jay Cutler, 37, fortalte sidste år, at de havde valgt at lade sig skille efter ti års ægteskab.

Lidt mere end et år efter offentliggørelsen er skilsmissen stadig ikke endeligt gået igennem, og nu kan flere medier - heriblandt TMZ og People - fortælle, hvad årsagen til det er.

Ifølge medierne kæmper kendisparret nemlig for at dele formuen - og de er langt fra enige, hvordan det skal ske.

38-årige Jay Cutler skulle kræve halvdelen af realitystjernens smykkefirma, Uncommon James, fordi hun stiftede det, mens de var gift - og længe før de valgte at lade sig skille.

Det nægter 34-årige Kristin Cavallari dog at give ham. Hun mener ifølge medierne ikke, at han har ret til en del af selskabet, fordi hun har bygget det hele op selv, og han har ikke brugt nogen penge på det.

Jay Cutler har selv tjent ganske gode penge som NFL-spiller. Her nåede han at optræde for Denver Broncos, Chicago Bears og Miami Dolphins, inden karrieren sluttede i 2017. Foto: Seth Wenig/Ritzau Scanpix

Kristin Cavallari har tidligere fortalt, at selvom de offentligt virkede som det perfekte par, så var virkeligheden en helt anden. Den holdt de dog skjult for tv-seerne, mens de kæmpede for at undgå en skilsmisse. Forgæves.

- Det skete ikke bare fra den ene dag til den anden. Vi kæmpede virkelig, virkelig hårdt i årevis. Det var den hårdeste beslutning, jeg nogensinde har taget, siger Kristin Cavallari.

Kristin Cavallari medvirkede som 18-årig i realityshowet 'Laguna Beach: The Real Orange County', men det var i reality-hiserien 'The HIlls', hun for alvor brød igennem på tv-scenen. Her var hun hovedperson i de sidste to sæsoner og fik altså efterfølgende sin egen tv-serie.

Efter skilsmissen har parret dog droppet 'Very Cavallari', som ikke får en fjerde sæson.