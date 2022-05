Efter chok-brud: Her er min nye kæreste

Tilbage i december bekræftede 'Selling Sunset'-stjernerne Chrishell Stause og Jason Oppenheim, at de to var gået fra hinanden efter omkring et halvt års forhold.

Dengang lagde ingen af dem skjul på, at de begge var hårdt ramt efter bruddet, og at de stadig elskede hinanden, men havde forskellige idéer om, hvad fremtiden skulle bringe.

Chrishell Stause er dog for længst kommet videre og har nu også fundet kærligheden på ny.

Det fortalte den 40-årige tv-kendis i reunionafsnittet af 'Selling Sunset', som lige nu kan ses på Netflix.

Her kunne hun glad berette, at hun er blevet kærester med den australske sanger G Flip.

- Jeg har den seneste tid brugt en del tid med en, der betyder meget for mig. Deres navn er G Flip. De (G Flip, red.) er non-binær, så de kaldes deres/de, lød det fra Chrishell Stause.

- Og de er en ekstremt talentfuld musiker, sagde hun videre.

Stause lagde i reunion-afsnittet ikke skjul på, at hun er lykkeligt forelsket efter bruddet fra sin 'Selling Sunset'-kæreste. Foto: Tommaso Boddi/Getty Images

Stause fortalte samtidig, at hun og den 27-årige musiker mødte hinanden under optagelserne til en af G Flips musikvideoer.

- Det var virkelig sjovt at være med. Vi havde det så godt. Det er forståeligt, at det ikke er alle, der er klar på det her, men jeg synes, det er helt fantastisk.

Det kom som et chok for mange, da 'Selling Sunset'-parret gik fra hinanden. Foto: Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images

I reunion-afsnittet lagde Jason Oppenheim ikke skjul på, at det har været en hård tid, efter han og Chrishell Stause er gået fra hinanden.

- Der var meget kærlighed imellem os, og det er der stadig, så det har været enormt svært, lød det fra Jason Oppenheim.

Stause er dog tilsyneladende videre, og ifølge PageSix er hun og G Flip allerede flyttet sammen.