Efter chok-død: Carters forlovede er 'fuldstændig knust'

Melanie Martin ved med sikkerhed, hvilken dag der har været den værste i hendes liv.

Nemlig dagen, hvor Aaron Carter døde. Sammen har de en lille søn.

Det fortæller hun i et splinternyt interview med People, hvor hun for første gang til et medie sætter ord på den kæmpe sorg, hun befinder sig i.

- Mit hjerte er fuldstændig knust over min forlovede Aarons død. Jeg vidste, at han kæmpede, og jeg gjorde alt for at hjælpe ham, siger Melanie Martin til mediet og tilføjer, at hun ikke kunne hjælpe ham på den måde, hun følte, at han havde brug for.

Det er første gang, at Melanie Martin overfor et medie åbner op om sin sorg. Hun lavede dog en story på Instagram for nogle dage siden.

'Min baby, jeg kan ikke trække vejret' skrev hun til et billede af de to sammen.

Annonce:

I interviewet med People fortæller Melanie Martin, at hun ville ønske, at der havde været flere mennesker til at hjælpe hende med Aaron Carter, som igennem flere år havde et massivt misbrug.

Aaron Carter, der var tidligere barnestjerne og lillebror til Nick Carter fra Backstreet Boys, og Melanie Martin har været i et yderst turbulent on/off-forhold gennem længere tid. Flere medier har før omtalt dem som 'ekskærester', men til People omtaler hun Aaron Carter som sin forlovede.

Det har ellers været offentligt kendt, at de kæmpede om forældremyndigheden over deres søn.

Massivt misbrug

Aaron Carter kæmpede i flere år med misbrugsproblemer.

I 2019 var han med i det amerikanske talkshow 'The Doctors', hvor seerne kan få medicinsk rådgivning. Her fremviste Carter en pose med en række medikamenter til behandling af blandt andet skizofreni, bipolar lidelse og angst.

Ifølge det amerikanske medie TMZ blev Carter fundet død i sit hus i Lancaster, Californien, lørdag. Til mediet fortæller flere kilder, at han blev fundet i sit badekar.

Annonce:

Politiet bekræfter over for TMZ, at de modtog en anmeldelse om, at en mand var druknet i et badekar på adressen, men de har ikke endeligt bekræftet identiteten.

Drabsefterforskere blev ifølge mediet sendt ud til adressen, men der er angiveligt ikke fundet nogen tegn på, at der skulle være sket en forbrydelse. Det er standardprocedure, når der sker et mistænkeligt dødsfald.

Melanie Martin er langt fra den eneste, der har reageret på Aaron Carters pludselig død.

Læs mere her:

Tvillingesøsteren reagerer: 'Jeg elskede dig uendeligt'

Bryder sammen på scenen

Storebror reagerer på Aaron Carters død: 'Mit hjerte er blevet knust'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Filmkatastrofer: De døde under optagelserne