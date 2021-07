Efter chok-forlovelse: Brylluppet haster ikke

Det kom som lidt af et chok for de fleste, da NLF-spilleren Aaron Rodgers tilbage i februar afslørede, at han og skuespillerinden Shailene Woodly var blevet forlovet.

Det skete nemlig kun tre dage efter, at de to offentligt stod frem som et par, og fem måneder efter de havde mødt hinanden.

Ikke alt haster dog lige meget for parret. Der er nemlig ingen planer om, at bryllupsklokkerne skal ringe inden for nærmeste fremtid.

- Vi er slet ikke i gang med at planlægge noget som helst. Det haster ikke. Vi har ikke travlt, forklarer Shailene i et nyt interview med Entertainment Tonight.

Hun tilføjer, at de to lige nu bare 'nyder' tiden sammen og deres forlovelse.

Shailene Woodly er bedst kan for rollerne Tris Prior i 'Divergent'-serien samt Jane Chapman i 'Big Little Lies'.

Både Aaron Rodgers og Shailene Woodley kom ud af længerevarende forhold i foråret og sommeren sidste år. Første gang Aaron Rodgers nævnte en ny kæreste var i september 2020.