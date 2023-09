Efter chok-skilsmisse: Nu taler de

De har i fire år været et powercouple i Hollywood.

Men nu er det slut mellem den 27-årige 'Game of Thrones'-skuespiller og den 34-årige Jonas Brothers-sanger, efter det tirsdag aften amerikansk tid blev bekræftet af medier med indsigt i de officielle retsdokumenter, at det celebre par skal skilles.

Og nu har parret så også valgt at sætte deres egne ord på bruddet.

Det gør Joe Jonas i et opslag på sin Instagram-profil.

'En udtalelse fra os begge: 'Efter fire vidunderlige år som ægtefolk, har vi nu i fællesskab besluttet at afslutte vores ægteskab i mindelighed.', indleder de opslaget, der fortsætter:

'Der er mange spekulationer omkring, hvorfor, men det er i sandhed en beslutning, vi har taget i fællesskab, og vi håber, at alle vil respektere vores ønske om ret til privatliv for os selv og vores børn'.

I 2019 blev parret gift ved en hemmelig bryllupsceremoni Las Vegas, og i juli 2020 blev de forældre til deres første barn, datteren Willa. I juli 2022 blev parret forældre til endnu en pige.

Sophie Turner og Joe Jonas begyndte at date tilbage i 2016, efter at de var blevet introduceret til hinanden af fælles venner. Joe Jonas gik på knæ og friede til Sophie Turner i 2017.

Du kan se Joe Jonas' opslag her. Artiklen fortsætter nedenunder ...

Søger om delt forældremyndiged

Både Daily Mail og TMZ er kommet i besiddelse af retsdokumenter, der afslører, at Joe Jonas har søgt om delt forældremyndighed over parrets to små døtre på henholdsvis et og tre år.

Musikeren ønsker, at en dommer skal stå i spidsen for, at der lægges en god plan for, hvordan børnene skal lande godt i skilsmissen og bevare en god kontakt til begge forældre, fremgår det.

På det seneste har Joe Jonas ifølge dokumenterne haft døtrene hos sig 'i Miami og andre steder i hele USA', står der i dokumenterne, hvor også spørgsmålet om økonomien i forhold til børnene nævnes.

Joe Jonas ønsker ifølge de officielle papirer, at begge forældre bidrager til børnenes fremtid rent økonomisk. Hvordan fordelingen skal være, vil han have domstolen i Florida til at afgøre.