Efter chokdød: - Han er stadig min mand

Det kom som et chok, da komiker og skuespiller Bob Saget tidligere i år blev fundet død på sit hotelværelse, hvor han boede i forbindelse med en standupturné, han var på.

Han blev 65 år gammel og døde af en hjerneblødning, efter at han slog hovedet. Dødsfaldet kom derfor helt uventet, og komikerens enke, Kelly Rizzo, er derfor endnu ikke kommet sig over det.

Det fortalte hun ifølge People for nylig, da hun gæstede Amanda Kloots, som mistede sin mand, skuespilleren Nick Cordero, til covid-19 i 2020.

- Det føles, som om han stadig er min mand. Det er ikke sådan, at jeg tænker på ham som min tidligere mand eller noget. Forholdet er bare ... anderledes nu. Det er, som det er, lød det fra hende.

Bob Saget blev fundet død på sit hotelværelse i Orlando, han blev 65 år gammel. Bob Saget døde i januar.

Hun fortsatte med at fortælle, at hun aldrig bruger ordet død om ham.

- Du bemærker måske, at jeg aldrig siger d-ordet. Jeg siger: 'den dag, det hele skete', sagde hun.

Bor i Bob Saget-museum

Kelly Rizzo er efter Bob Sagets død flyttet i en ny bolig, hvor hun for nylig havde besøg af hans tre voksne døtre.

- Hans piger kom og boede hos mig for første gang, siden jeg flyttede i mit nye hus sidste uge. De kom ind, og jeg sagde: 'det er en slags museum for jeres far. Nu må I ikke flippe ud, men ja, han er overalt', lød det fra Kelly Rizzo.

Hun fortalte videre, at døtrene flere gange tog hende i at tale med billeder af Bob Saget, og at hun har et nært forhold til dem alle.

- Bob ville ønske, at jeg er der for hans piger. Jeg er ikke så fokuseret på min egen sorg, når jeg forsøger at hjælpe og støtte dem - eller bare være der for dem. Når jeg gør små ting for at gøre dem glade, så tænker jeg ikke så meget på det hele.

43-årige Kelly Rizzo blev gift med Bob Saget i 2018.