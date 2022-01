Efter chokdød: Må vente måneder på svar

Det kom som et stort chok, da den amerikanske skuespiller og komiker Bob Saget natten til mandag dansk tid blev fundet død på sit hotelværelse på Ritz-Carlton i Orlando, Florida.

Den 65-årige Saget, der især er kendt for rollen som Danny Tanner i 90'er-serien 'Full House' - kendt som 'Hænderne fulde' på dansk - havde lørdag aften været på scenen for at optræde som en del af den standup-turné, han var i fuld gang med.

Politiet understregede, at intet tydede på en forbrydelse, eller at der var stoffer indblandet. De kunne dog ikke give en forklaring på dødsfaldet, men ville afvente en melding fra den lokale retsmediciner.

De har netop foretaget deres indledende obduktion, der dog ikke har gjort dem meget klogere endnu.

Retsmedicineren Joshua Stephany siger dog, at obduktionen bekræfter politiets fortælling om, at der ikke tyder på at være narko involveret - eller at der skulle være sket en forbrydelse. Et endeligt svar på årsagen kan dog tage måneder at finde frem til.

- Forklaringen på og årsagen til hans død afventer yderligere undersøgelser og efterforskning, der kan tage op til 10-12 uger at færdiggøre, siger han ifølge People i en pressemeddelelse.

Bob Saget efterlader sig sin ægtefælle, Kelly Rizzo, og børnene Aubrey, Lara Melanie og Jennifer Belle Saget.

