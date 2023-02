Efter datingrygter: Svarer med nøgenbillede

Emily Ratajkowski og Eric André gør intet for at lægge låg på rygterne om, at de dater

Det går tilsyneladende ganske fint med at date for Emily Ratajkowski og Eric André.

Modellen og komikeren er på det seneste blevet spottet flere gange sammen, og nu er de kommet så langt i forholdet, at de deler billeder af hinanden på Instagram. Og ikke helt almindelige billeder.

De to fejrede i går, tirsdag 14. februar, valentinsdag sammen, og Eric André har valgt at fortælle sine 2,5 millioner følgere om det. Her delte han nemlig et billede, hvor han nøgen ligger i sofaen med et glas vin, mens tøjet ligger smidt på gulvet. Fotografen er Emily Ratajkowski, der selv kun er iført bh.

'Glædelig valentinsdag,' skriver han til billedet med en masse hjerter.

Ødelagt af medierne

Det er ellers ikke mere end et par uger siden, at Emily Ratajkowski langede kraftigt ud efter medierne, som ifølge hende ødelægger hendes datingliv ved at skrive, hver gang hun er på date med en mand.

- Hver gang jeg går på en date, så ved alle det. Og så ser de andre mænd, jeg dater, det, og det har været svært,fordi de så har været sådan: 'jeg snakkede ikke med hende i går', og så er der billeder af mig, der spiser med en anden. Det stinker, sagde hun i podcasten 'HighLow'.

Emily Ratajkowski er blandt andre blevet kædet sammen med Pete Davidson, DJ Orazio Rispo og Jack Greer, og på det seneste er det altså Eric André, som hun flere gange er blevet fotograferet sammen med. Hun fortalte i podcasten, at mediernes historier har ødelagt enkelte af romancerne - men det ser altså ikke ud til, at det er tilfældet i forhold til komikeren.

Emily Ratajkowski søgte sidste år om skilsmisse fra Sebastian Bear-McClard. De to var gift i fire år, og de har sammen en toårig søn.

Erik André brød igennem som komiker, men har siden også medvirket i en række film og tv-serier - heriblandt 'Curb Your Enthusiasm', 'The Big Bang Theory' og 'Jackass Forever'. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

