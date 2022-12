Efter dødsfald: Nu bryder hustruen tavsheden

Allison Holke sætter ord på tabet af sin mand, DJ'en Stephen 'tWitch' Boss, der døde tidligere i december.

'Min eneste ene, hvor gør mit hjerte dog ondt. Vi savner dig så meget', skriver Holke i sit opslag på Instagram, hvor hun deler et billede af de to sammen.

Det er første gang, at Allison Holker offentligt mindes Stephen 'tWitch' Boss, som hun siden 2013 har været gift med. Sammen har de tre børn, Weslie Fowler, Maddox Laurel Boss og Zaia Boss.

Stephen 'tWitch' Boss var blandt andet kendt som Ellen DeGeneres' mangeårige DJ og producer. Han begyndte på 'The Ellen DeGeneres Show' tilbage i 2014 som DJ. Efterfølgende kom også titlerne producer og gæstevært på cv'et.

Han døde 14. december i år, og siden da er det strømmet ind på kondolencer fra alverdens stjener. Blandt andet fra Ellen DeGeneres.

Stephen 'TWitch' Boss og Allison Holke med deres børn Weslie Fowler og Maddox Laurel Boss i 2021 til premiere på 'Spider-man'. Foto: Ritzau Scanpix

'Jeg er knust. tWitch var ren kærlighed og lys. Han var min familie, og jeg elskede ham af hele mit hjerte. Jeg vil savne ham, skrev hun på Instagram.

Også verdensstjernen Channing Tatum har mindes sin gode ven.

'Jeg har ingen ord. Der findes ingen. Hverken mit hoved eller mit hjerte kan forstå det. Der er bare så meget.... Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Jeg elsker dig. Vi ses igen, min ven', skriver Tatum på Instagram.

Derudover har Jennifer Lopez, Kris Jenner, Maddie Ziegler samt USA's tidligere første dame, Michelle Obama, mindes Stephen 'tWitch' Boss offentligt.

