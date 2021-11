Efter dødsulykke: Nu taler han

Flere tilstedeværende under Travis Scott-koncerten, hvor otte mennesker mistede livet, fortæller, hvordan folk omkring dem kom i klemme og hverken kunne få luft eller hjælp

Mandag kom det frem, at rapperne Travis Scott og Drake er blevet sagsøgt af en af de koncertgæster, der kom til skade under en Astroworld-koncert i fredags, hvor otte mennesker mistede livet.

De optrådte sammen på scenen, og nu reagerer Drake, der kalder de otte dødsfald for 'en tragedie'.

'Jeg har brugt de seneste dage på at forstå denne ødelæggende tragedie', skriver Drake på Instagram og fortsætter:

'Mit hjerte er knust på vegne af familie og venner til de, der mistede livet - og andre, der måtte lide. Jeg vil fortsat have dem i mine bønner', skriver han.

Den verdensberømte kunstner rækker samtidig en udstrakt hånd i retning af de efterladte.

'Jeg vil være til tjeneste på enhver måde, jeg kan. Må Gud være med jer alle', slutter han af.

Otte mennesker døde under en Astroworld-koncert i Houston i Texas. 25 mennesker blev kørt på hospitalet, og omkring 300 fik behandling på stedet for lettere skader. Foto: Thomas Shea/AFP/Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix

Energisk optræden

Søgsmålet mod de to rappere, som er blandt verdens mest populære, går på, at de med deres opførsel på scenen har bidraget til og tilskyndet til det kaos, der udspillede sig og endte med at koste otte koncertgængere livet.

Travis Scott er blandt andet kendt for sine energiske liveoptrædener, og det er ikke sjældent, at publikum laver såkaldte moshpits, som er en slags små grupper af slåskampe, til hans koncerter.

Ifølge søgsmålet burde Drake have kendt til Travis Scotts voldsomme adfærd på scenen.

'Da Drake kom på scenen sammen med Travis Scott, hjalp han med at opildne publikum, selv om han var bekendt med Travis Scotts tidligere adfærd', står der i stævningen.

Rapperen Drake har brugt de seneste dage på at forstå, hvad der er sket. Foto: Ritzau Scanpix

