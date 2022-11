Efter dødsulykke: Sagsøger dødsbo

Det var en på alle måder grusom ulykke, da skuespiller Anne Heche i sin Mini Cooper bragede ind i et hus i Los Angeles 5. august.

Ulykken kostede Anne Heche livet og efterlod Lynne Mishele, der boede i huset, som Heche bragede ind i, med et fuldstændig udbrændt og ødelagt hus.

Nu har Lynne Mishele ifølge kendismediet TMZ sagsøgt Heches dødsbo for mindst to millioner dollars, hvilket svarer til ca. 14,4 millioner kroner.

Lynne Mishele fortæller ifølge TMZ, at hun stadig er traumatiseret af ulykken, og at hun ikke har noget sted at bo.

Allerede kort efter ulykken allierede Lynne Mishele sig med advokaten Shwan Holley, der skulle hjælpe hende med at få styr på både forsikringer og med at få samlet de stumper sammen af hendes liv, der var tilbage i brandtomten.

Ud over at redde sig selv ud, fik Lynne Mishele også sine to hunde med ud af det brændende hus.

Grusomme detaljer

5. august bragede Anne Heche ind i et hus i Los Angles.

Bilen brød i brand med skuespilleren siddende indeni. Brandfolk kæmpede for at slukke ilden, så de kunne redde hende ud, men efter at lægerne havde kæmpet for Anne Heche i en uge, stod det klart, at hendes skader var for alvorlige.

Skuespilleren havde på grund af iltmangel i forbindelse med ulykken pådraget sig en så alvorlig hjerneskade, at hun blev erklæret hjernedød. Derfor blev der slukket for hendes respirator.

Siden er der kommet en række grusomme detaljer frem.

Der gik blandt andet hele 45 minutter, fra bilen bragede ind i huset og brød i brand, til Anne Heche blev reddet ud af den.

I brandvæsenets rapport fra hændelsen lyder det, at branden var så intens, at brandmændene ikke kunne komme tæt nok på Heches bil i 20 minutter. Da det endelig lykkedes, tog det yderligere 20 minutter at frigøre bilen fra det brændende hjem.

I starten var det derfor svært at identificere, at der overhovedet befandt sig en person i bilen, og som talsmanden siger:

- Jeg vil sige dette, at personen i bilen var ikke på førersædet, men på gulvet af passagersædet.

