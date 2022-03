Efter dødsulykke: Vender tilbage på skærmen

Selvom Alec Baldwin er blevet genstand for en række søgsmål, siden han i oktober 2021 var en del af en skudulykke, hvor han ved en fejl skød og dræbte Halyna Hutchins, vender han snart tilbage på det hvide lærred.

Deadline har nemlig fået bekræftet, at 63-årige Baldwin og hans bror William Baldwin flyver til Italien for at medvirke i to julefilm, som brødrene både skal spille med i og lægge stemme til.

Det drejer sig om de halvanimerede familiekomedier 'Kid Santa' og 'Billie's Magic World', hvis optagelser finder sted i Rom.

Sådan så Alec Baldwin ud, da han netop var blevet afhørt af politiet. Foto: Jim Weber/The New Mexican

Det handler kun om penge

Dermed bliver de to julefilm, som filmmanden Francesco Cinquemani står bag, Baldwins første roller siden den berygtede ulykke.

Efterfølgende har blandt andre Hutchins' familie lagt sag an mod skuespilleren og adskillige medlemmer af produktionen, ligesom to medarbejdere på settet også har lagt sag an mod Baldwin.

Det er ikke mere end to uger siden, at skuespilleren var ude med riven i forhold til søgsmålene, som han mener udelukkende har til formål at få penge.

- Vi har en gruppe mennesker, sagsøgere og så videre, hvis attitude er, at 'de mennesker, som gør noget uforsvarligt, har ingen penge, og de mennesker, som har penge, gør ikke noget uforsvarligt. Men vi vil ikke lade det stoppe os i at sagsøge dem', sagde han ved Boulder International Film Festival i Colorado.

- Så vi har personer, der sagsøger andre personer, som de tænker har dybe lommer, så de kan ... Hvorfor sagsøge folk, hvis du ikke får penge ud af det? Det er det, de gør det for, lød det videre.

Sagen efterforskes stadig af politiet og anklagemyndigheden i New Mexico, som endnu ikke har rejst nogen sigtelser i sagen.