Efter dom: Stjerne skal i behandling

Jen Shah skal begynde i et behandlingsprogram for mental sundhed, efter at hun har afsonet sin dom

Jen Shah, der er kendt fra det amerikanske realityprogram 'Real Housewives of Salt Lake City', blev tidligere på måneden idømt seks og et halvt års fængsel for hvidvaskning og bedrageri.

Nu er det kommet frem, at Jen Shahs straf ikke slutter, når hun har afsonet sin fængselsdom.

Page Six har fået indsigt i flere dokumenter, hvoraf det fremgår, at Jen Shah skal begynde i et behandlingsprogram for mental sundhed, når hendes straf er afsonet.

Videre skriver mediet, at realitystjernen vil blive overvåget i fem år efter sin løsladelse. Det er her, Jen Shah skal deltage i et behandlingsprogram.

Jen Shah er blevet dømt for at svindle uskyldige mennesker. Foto: Spenser Heaps/Ritzau Scanpix

Pyramidespil

Jen Shah blev sammen med sin personlige assistent, Stuart Smith, arresteret i slutningen af marts og dernæst sigtet for at være involveret i et såkaldt pyramidespil, der franarrede penge fra ældre.

Det fremgik af sigtelsen, at stjernen og assistenten havde produceret og solgt såkaldte leadlister over uskyldige personer for at kunne svindle dem. Ifølge People har det stået på siden 2012.

Ifølge sigtelsen har Jen Shah og Stuart Smith delt listerne over de uskyldige ofre med flere telemarketingvirksomheder Dernæst har de pågældende virksomheder forsøgt at sælge deres services til personerne på 'leadlisterne'.

Og realitystjernen og hendes trofaste assistent havde modtaget en andel af overskuddet, hvilket de har erkendt sig skyldige i.