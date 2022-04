Efter drama: Genforening på vej?

Piers Morgan er inden længe tilbage på de britiske tv-skærme, efter han sidste år mistede jobbet på dramatisk vis. Det sker på kanalen TalkTV, der efter planen går i luften 25. april.

Her skal den kontroversielle tv-vært stå i spidsen for et talkshow - og netop det talkshow kan være vejen til genforening mellem ham og den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, der ellers har været uvenner de seneste år.

I et interview med The Times fortæller Morgan, at han i forbindelse med det nye program fik en besked fra Ivanka Trump, Donalds datter, der ønskede ham tillykke med jobbet.

Herefter svarede han tilbage og bad hende give de bedste hilsner til den tidligere præsident.

- Hun svarede: 'Jeg er faktisk sammen med far og Jared nu', og jeg skrev: 'Så fortæl din far ...' - og jeg skulle virkelige passe på, hvordan jeg formulerede det - 'fortæl din far, at jeg næsten savner ham'. Hun grinede, fortæller Morgan til mediet.

Donald Trump og Piers Morgan var venner, indtil sidstnævnte begyndte at kritisere den tidligere præsident. Foto: Louis Lanzano/Ritzau Scanpix

Piers Morgan og Donald Trump blev venner, efter de mødte hinanden i forbindelse med et tv-program, og i starten af præsidentperioden udtalte Morgan ofte stor støtte til Trump.

En række episoder - heriblandt covid-pandemien og Trumps reaktion efter drabet på George Floyd - fik dog Piers Morgan til at lange ud og kritisere vennen, der ikke var interesseret i at høre kritikken.

Derfor sendte Trump også det ultimative dødsstød efter Morgan; nemlig ved at stoppe med at følge ham på Twitter.

Men måske er der altså nu en genforening på vej - og mon ikke Morgan slår til, hvis han har mulighed for at få den tidligere præsident med som gæst, når 'Piers Morgan Uncensored' bliver sendt.

