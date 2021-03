Efter drama på live-tv: Nu siger han op

'Jeg er færdig med det her'

Den dramatiske scene udspillede sig, efter tv-vært Alex Beresford, der tirsdag morgen var medvært i morgenprogrammet, rettede en skarp kritik mod Piers Morgan, der gang på gang har udtalt sig særdeles kritisk om både Meghan Markle og prins Harry.

- Det her kommer til at påvirke en lille dreng (deres søn Archie, red.) resten af hans liv. Så jeg synes, vi alle er nødt til at træde et skridt tilbage. Jeg forstår, at du (Morgan, red.) ikke kan lide Meghan Markle. Du har gjort det så klart så mange gange i det her program, og jeg forstår, at du har et personligt forhold med Meghan Markle, eller at du havde et, og at hun har cuttet dig af, lød det fra Beresford, der fortsatte:

- Hun har ret til at cutte dig af, hvis hun har lyst til det. Har hun sagt noget som helst om dig siden da? Det tror jeg ikke, hun har. Men alligevel bliver du ved med at svine hende til.

Den besked blev for meget for Piers Morgan.

- Jeg er færdig med det her, lød det fra Piers Morgan, inden han rejste sig op og forlod studiet. Og nu har han altså også forladt 'Good Morning Britain' permanent.