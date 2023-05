Efter drama: Viser sig sammen for første gang

Der blev spekuleret gevaldigt i kendisparrets forhold, da Megan Fox tidligere på året slettede sin profil på Instagram, efter hvad der lignede beskyldninger om utroskab mod hendes forlovede, rapper Machine Gun Kelly.

Megan Fox vendte hurtigt retur til det sociale medie, hvor hun manede spekulationerne til jorden og satte pressen og de sociale mediebrugere på plads.

Siden har Megan Fox og Machine Gun Kelly holdt sig fra rampelysets skær, indtil de torsdag for første gang sammen var til offentligt arrangement.

Ifølge Entertainment Tonight var parret nemlig til stede ved præsentationen af den årlige badetøjsudgave af magasinet Sports Illustrated, som i år har Megan Fox blandt de fire forsidemodeller.

Selvom parret ikke lod sig fotografere sammen, var Machine Gun Kelly dog mødt op for at støtte sin forlovede, og ifølge mediet havde han bare ét ord om billedserien af Fox:

- Lækker.

Machine Gun Kelly blev ikke fotograferet med Megan Fox, men han var til stede for at bakke sin forlovede op. Foto: Angela Weiss/Ritzau Scanpix

Elsker ikke sin krop

Megan Fox slog ved arrangementet fast, at det i senere tid har været på hendes 'bucket-liste' at komme på forsiden af Sports Illustrated. Da billederne blev præsenteret, kunne hun dog fortælle, at hun ikke altid har haft det lige nemt med sin krop.

- Jeg lider af dysmorfofobi (Body Dysmorphic Disorder også kaldet BDD, red.). Jeg ser aldrig mig selv, sådan som andre mennesker ser mig, sagde hun til Sports Illustrated i den forbindelse

Dysmorfofobi er en psykisk lidelse, som indebærer, at man har et forvrænget billede af, hvordan man selv ser ud, og opfatter sig selv som enten grim, unormal eller deform.

Og det er en lidelse, som altid har påvirket Megan Fox.

- Der har aldrig været et øjeblik i mit liv, hvor jeg har elsket min krop, aldrig nogensinde, slog Megan Fox fast over for Sports Illustrated.

