Efter dramatisk skilsmisse: Ramt af alzheimers

'Real Housewives of Beverly Hills'-stjernen Erika Jayne og hendes mand, Tom Girardi, meldte i slutningen af 2020 ud, at de skulle skilles efter 21 års ægteskab.

Kort efter blev parret ramt af beskyldninger om svindel, da advokatfirmaet Edelson PC sagsøgte realitystjernen og hendes advokat-mand og beskyldte dem for at have stjålet penge fra en række familier til 189 personer, der i 2018 døde i et flystyrt.

Grove beskyldninger efter skilsmissen

Kampen mod de voldsomme beskyldninger er dog ikke den eneste kamp, som Tom Girardi i øjeblikket kæmper. Ifølge flere medier - heriblandt TMZ, Page Six og People - døjer den 81-årige advokat med helbredet og er blevet diagnosticeret med alzheimers.

Ifølge retsdokumenter, som medierne er i besiddelse af, siger Tom Girardis læge, Nathan Lavid, at sygdommen påvirker advokatens hukommelse, koncentration, genkendelsesevne, kommunikation, logisk sans og forståelse.

Derfor vil Tom Girardi ikke kunne forstå, hvad der foregår, og derfor vil han ikke kunne være til stede i retten, lyder det ifølge medierne.

I februar skrev flere medier - heriblandt People - at Tom Girardi ikke var i stand til at tage godt nok vare på sig selv, og derfor var hans bror, Robert, blevet erklæret hans midlertidige værge.

Fans overrasket over stjernes usædvanlige nøgenbillede

Flere retssager venter

Tom Girardi, der for nylig har mistet sin licens til at arbejde som advokat, er blevet ramt af en række juridiske problemer i de seneste måneder.

Udover beskyldningerne om svindel er han også blevet sagsøgt af Robert Keese, som han har drevet advokatfirmaet Girardi & Keese med, samt en række andre partnere i firmaet. De mener, at Tom Girardi skylder dem et samlet beløb på 315.000 dollars - svarende til lige under to millioner kroner.

Det skriver Page Six, der også tidligere har beskrevet, hvordan Tom Girardi bliver sagsøgt af banken Wells Fargo, der mener, at Girardi & Keese skylder banken 882.715,52 dollars - svarende til godt 5,5 millioner kroner.

Erika Jayne og Tom Girardi blev gift i 1999, efter de havde mødt hinanden på en restaurant, hvor Erika arbejdede, og Tom ofte var gæst. De har ingen børn sammen, men Erika Jayne har en søn fra et tidligere ægteskab.

Kræver skilsmisse