Efter druk og pillemisbrug: Ægteskabet officielt slut

Sean Penn er nu også på papiret endelig skilt fra Leila George, som han kun nåede at være gift med i lidt over et år

Sean Penn, der senest overraskede ved at befinde sig i Ukraine og skyde dokumentarfilm midt i krigens rædsler, er nu officielt skilt og single.

Igen.

Ægteskabet med Leila George var således oscarvinderens tredje, ligesom han har datet et hav andre kvinder uden at gifte sig med dem - herunder stjernen Charlize Theron fra 2013 til 2015.

Fredag satte en dommer i Los Angeles en underskrift på et papir, der officielt godkendte skilsmissen mellem Sean Penn og Leila George.

Det skriver flere amerikanske medier - heriblandt Tmz og Pagesix.

Deres korte ægteskab varede blot lidt over et år. Parret blev gift i juli 2020, mens coronapandemien var på sit højeste, og Leila George ansøgte så om skilsmisse i oktober 2021.

Nu er den gået i gennem.

Det var altså Leila George, der ville ud af forholdet, og flyvske Sean Penn er udmærket klar over, at det var ham, der kludrede i det.

Datter af kendte skuespillere

Oscar-vinderen har således tidligere udtalt sig om, hvordan han ødelagde ægteskabet.

- Der er en kvinde, som jeg er forelsket i, men som jeg kun ser fra dag til dag lige nu, fordi jeg fuckede ægteskabet op, sagde skuespilleren for nylig til mediet Hollywood Authentic.

- Vi var teknisk set gift i et år, men i fem år var jeg en meget forsømmelig fyr (i forholdet, red.), siger 61-årige Penn, der åbenlyst fortsat er glad for sin - nu - ekskone, der er blot 30 år gammel og australsk skuespillerinde.

Hendes forældre er i øvrigt skuespillerne Vincent D'Onofrio og Greta Scacchi.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Man kan godt forstå, at Sean Penn stadig er vild med Leila George, 30. Men hun gad ikke længere hans druk, pillemisbrug og fokus på alt andet end hende. Foto: Ritzau Scanpix

Aldrig utro

Sean Penn hævder i samme moment, at han aldrig har været sin ekskone utro, men at han prioriterede andre ting højere end sin kone i lang tid.

Heriblandt det at være deprimeret, at drikke alkohol i tide og utide, sidde oppe til langt op ad formiddagen og være frustreret over at se nyhederne i Trump-æraen og til sidst indtage Ambien - et søvnfremmende middel - på daglig basis kl. 11 for at kunne lukke øjnene.

Sean Penn har tidligere været gift med Madonna fra 1985 til 1989 og 'House of Cards'-skuespillerinden Robin Wright fra 1996 til 2010.

Han og Wright, 56, deler to børn, datteren Dylan, 31, og sønnen, Hopper, 28.