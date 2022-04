Efter Elon Musk-køb: Skrider

Hun havde advaret sine følgere - hvis Musk kommer ind, er hun ude.

Og sådan blev det.

Skuespiller Jameela Jamil har forladt Twitter og dermed også sine en million følgere, efter det mandag blev officielt, at Elon Musk havde købt platformen.

Det oplyser hun selv i sit sidste opslag på netop Twitter.

'Åh, han fik Twitter. Jeg vil gerne have, at dette bliver, hvad der ligger tilbage som mit sidste tweet'.

'Jeg frygter, at den kamp om ytringsfrihed bliver det, der hjælper denne helvedes-platform med at nå sit sidste stadie med totalt lovløs had, fordomsfuldhed og misogyni. Held og lykke,' skriver hun i sit sidste opslag, hvor hun deler billeder af sig selv med sin hundehvalp.

Allerede i timerne op til købet, havde hun advaret om, at netop dette ville ske, hvis det blev officielt.

'En god ting ved, at Elon køber Twitter, er, at jeg ENDELIG vil forlade det og stoppe med at være en udfordring for samfundet herinde. Så det er i virkeligheden en 'win-win' for jer alle', skrev hun få timer før, Twitter blev købt.

Jameela Jamil er blandt andet kendt fra Netflix-serien 'The Good Place'. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Elon Musk købte mandag Twitter for et beløb, der svarer til mere end 300 milliarder danske kroner.

