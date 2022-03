Efter endnu et barn: Er de overhovedet sammen?

Sangerinden Grimes og Tesla-milliardæren Musk har et flydende forhold og bor hver for sig, men har stadig planer om flere børn

Grimes og Elon Musk har i al hemmelighed fået barn nummer to.

Det blev afsløret, da en journalist fra Vanity Fair lagde vejen forbi Grimes' hjem i Austin og pludselig kunne høre gråd fra to forskellige børn.

Spørgsmålet, der nu kræver svar, er, om Grimes og Musk overhovedet stadigvæk er sammen.

- Der er ikke noget rigtigt ord for det. Jeg ville nok omtale ham som min kæreste, men vi er meget flydende. Vi bor i separate huse. Vi er bedste venner. Vi ses hele tiden ... Vi har bare gang i vores egne ting, og jeg forventer ikke, at andre forstår det, siger Grimes til Vanity Fair.

Det vigtigste er, om de er glade. Men er de så det?

- Yeah.

- Det har aldrig været bedre. Vi har bare brug for at være frie, siger Grimes og afslører, at de har planer om at få flere børn.

- Vi har altid ønsket os mindst tre eller fire, siger hun.

Tesla-milliardæren Musk er i skrivende stund far til otte børn. Et tal der altså ser ud til at vokse i fremtiden.

Læs mere om afsløringen af parrets hemmelige barn her.

