Efter enormt vægttab: - Jeg ligner stadig mig selv

Skuespiller Rebel Wilson nåede i 2020 sit mål om at tabe sig 20 kilo

Sidste år erklærede den 40-årige skuespiller Rebel Wilson, at hun ville tabe sig 20 kilo i løbet af 2020. Et mål, hun nåede i slutningen af året.

I et interview med People fortæller hun nu om sin vægttabsrejse.

'Til at starte med var det med tanke på min fertilitet, fordi jeg tænkte på en fremtidig 'mini mig', og for at det kunne ske, måtte jeg være i min sundeste form nogensinde,' siger hun og fortsætter:

'Mit mål var aldrig at blive tynd. Jeg ligner stadig mig selv. Jeg elsker at være kurvet, og det er jeg stadig, bare i en sundere udgave'.

Find den sundeste udgave

Rebel Wilson har undervejs lært meget om spisevaner. Hun har fået styr på sin tidligere trang til at spise is og kage, når hun var stresset.

Skuespilleren kommer desuden i et interviewet med People med en opfordring til folk, der døjer med vægten.

'Jeg vil opfordre alle til at finde den sundeste udgave af dem selv. Det betyder ikke nødvendigvis, at man skal være mindre, bare at man ikke skal forfølge de usunde behov.'

Sidste uge kunne flere medier berette, at 40-årige Rebel Wilson var gået fra sin kæreste, 29-årige Jacob Busch, fire måneder efter de stod frem som par på Instagram.

