Efter et år: Farvel og tak

Tv-selskabet Bravo skal se sig om efter flere lunefulde og stenrige damer til næste sæson af 'Real Housewives of Beverly Hills'.

I sidste uge meddelte Lisa Rinna, at hun efter otte dramatiske sæsoner forlader showet, og nu har endnu en husmor valgt at sige farvel og tak.

Det er 49-årige Diana Jenkins, der er født i Bosnien-Hercegovina, som efter bare en sæson vinker farvel til venner og fjender i programmet. Det skriver blandt andet pagesix.com.

Grunden er, at Jenkins er gravid med sit fjerde barn - det andet hun venter med sin nuværende kæreste, 34-årige Asher Monroe.

Kort efter Diana Jenkins debuterede i 12. sæson af 'Real Housewives of Beverly Hills', mistede hun det barn, hun var gravid med, og den traumatiske oplevelse blev et omdrejningspunkt i serien.

Tabet af det ufødte barn gjorde hendes nuværende graviditet endnu mere sårbar, og lægerne har derfor beordret, at hun skal holde sig i ro. Derfor har hun ikke overskud til at filme til programmet og lægge den energi i, det kræver at være med, fortæller hun på Instagram.

Diana Jenkins er mor til toårige Eliyanah samt sønnen Innis på 22 og datteren Eneya på 19 år, som hun har med med eksmanden Roger Jenkins.

Ud over afhopperne Rinna og Jenkins talte castet i sidste sæsons 'Real Housewives og Beverly Hills' Crystal Minkoff, Erika Girardi, Kyle Richards, Garcelle Beauvais, Dorit Kemsley og Sutton Stracke

