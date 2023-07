Efter et år: Nu er de færdige med hinanden

Siden april sidste år har Marius Borg Høiby, søn af den norske kronprinsesse, og den norske realitydeltager Nora Haukland dannet par.

Men nu er det slut. Det bekræfter Nora Haukland til det norske medie VG.

- Jeg kan bekræfte, at Marius og jeg har valgt at gå fra hinanden. Vi ønsker udelukkende hinanden held og lykke på vejen videre, siger Nora Haukland til mediet.

Parret, der nåede at flytte sammen, fortalte første gang i september sidste år, at de dannede par.

- Han har været på mange ture med mig og mine veninder, så det er meget hyggeligt. Han er en fantastisk fyr, og jeg har det fantastisk, har Haukland, der blev kendt efter, at hun i 2020 vandt realityprogrammet 'Love Island', til VG.

Maris Borg Høiby er 26 år gammel. Foto: Patrick Van Katwijk / Ritzau Scanpix

Marius Borg Høiby er kronprinsesse Mette-Marits ældste søn, men han ikke Norges tronfølger. Det skyldes, at hans far ikke er Norges kronprins, Haakon Magnus, men derimod Mette-Marits tidlige partner Morten Borg.

Marius Borg Høiby var fire år gammel, da hans mor giftede sig med den norske kronprins. Marius Borg Høiby har derfor ingen kongelige titler og fremgår heller ikke med billede på det norske kongehus' hjemmeside.

Nora Haukland er en af Norges største influencere. Hun er blandt andet tæt veninde til Sophie Elise, der blev genstand for massiv debat efter at have lagt et billede på Instagram, hvor en lille gennemsigtig pose, der indeholdt et ukendt hvidt pulver, kunne ses.