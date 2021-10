Efter et års ægteskab: Skal skilles

Tredje gang var ikke lykkens gang for den amerikanske skuespiller og filminstruktør Sean Penn, der skal skilles fra hustruen Leila George.

Den australske skuespillerinde, 29, som giftede sig med Sean Penn, 61, i juli 2020 har søgt om skilsmisse ved retten i Los Angeles.

Parret har endnu ikke begrundet skilsmissen offentligt, skriver Daily Mail.

Med bruddet fra Leila George, der er 31 år yngre end Sean Penn, har den amerikanske skuespiller tre forliste ægteskaber bag sig.

Hollywood-stjernen har tidligere været gift med 'House of Cards'-skuespilleren Robin Wright, som han har datteren Dylan, 30, og sønnen Hopper, 28, sammen med.

Eks-parret blev skilt i 2014 efter 14 års ægteskab.

Inden da nåede den amerikanske Oscar-vindende skuespiller også at være gift med sangerinden Madonna i fire år indtil 1989.

Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Diskret bryllup

Det snart kommende eks-par, Sean Penn og Leila George, datede i fire år, før de blev gift sidste år.

Kun et par dage efter at brylluppet fandt sted, bekræftede stjerne-skuespilleren ægteskabet med sin daværende kæreste i et interview med Seth Meyers.

- Vi havde et covid-bryllup. Med det mener jeg, at præsten deltog via Zoom, og vi var hjemme hos os selv med mine to børn og hendes bror, fortalte Sean Penn i interviewet.

Kort forinden havde han stolt vist sin ring frem til web-kameraet.

Men nu er det altså snart slut, lyder meldingen fra diverse medier - heriblandt Page Six.