Efter et halvt år: Skal giftes for fjerde gang

Jana Kramer skal giftes med Allan Russell, som har været hendes kæreste i et halvt år

Snart kimer bryllupsklokkerne igen-igen for 'One Tree Hill'-skuespilleren Jana Kramer, som inden længe skal giftes for fjerde gang i sit 39-årige liv.

Denne gang har hendes kæreste gennem det seneste halve år, Allan Russell, stillet det magiske spørgsmål, fortæller hun ifølge Page Six i sin podcast 'Whine Down'.

- Så, Allan og jeg har datet i ... seks en halv måned. Og han har spurgt, om jeg vil gifte mig med ham, fortæller hun begejstret sine lyttere.

Allan Russell og Jana Kramer blev kærester i slutningen af 2022 og viste sig frem som par på den røde løber for første gang i marts. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Frieriet foregik i Jana Kramers hjem foran hendes to børn, syvårige Jolie og fireårige Jace, som hun fik med sin eksmand Mike Caussin.

- Det var en virkelig smuk aften, og jeg sad sammen med børnene på trappen og kiggede ud på udsigten. Han sagde mit navn, og jeg rejste mig op, og så gik han ned på knæ. Og Jolie begyndte bare at hoppe op og ned, det var det sødeste nogensinde. Som om hun vidste, hvad der skulle ske, fortæller hun i podcasten.

Viser ringen frem

Også på Instagram har Jana Kramer delt den glædelige nyhed. I et opslag viser hun ringen frem i en serie af billeder for sine to millioner følgere.

Jana Kramer var fra 2015 til 2021 gift med den tidligere NFL-spiller Mike Caussin, som hun har to børn med. Da de to gik fra hinanden og blev skilt, fik det stor opmærksomhed i offentligheden, og Jana Kramer lovede efterfølgende, at hun ville være mere privat med sine kærlighedsforhold fremover.

Fra 2010 til 2011 var hun gift med manuskriptforfatter og skuespiller Johnathon Schaech. Hendes første ægtemand var Mike Gambino, som hun blev gift med i 2004. Det ægteskab holdt mindre end et år.

Jana Kramer er som skuespiller især kendt fra serien 'One Tree Hill', men har også haft en række roller i flere populære tv-serier som 'CSI: NY' og 'Grey's Anatomy'.

42-årige Allan Russell, der altså nu bliver Kramers fjerde ægtemand, er tidligere professionel fodboldspiller og bosat i London.