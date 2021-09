Efter fængselsdom: Scorer ny rolle

Lori Loughlin, der bedst er kendt for sin rolle i 'Full House', laver et comeback efter optagelsesskandalen i 2019.

Her blev det afsløret, hvordan nogle rige forældre brugte ulovlige metoder til at sikre deres børn adgang til landets mest eftertragtede universiteter.

Et af forældreparrene var 57-årige Lori Loughlin og hendes mand, designer Mossimo Giannulli, skriver Fox News.

Parret blev kendt skyldige i at have betalt 500.000 dollars for at få deres døtre, Olivia Jade og Isabella, ind på University of Southern California.

Det fik efterfølgende alvorlige konsekvenser for Lori Loughlin, der bl.a. måtte ind og ruske tremmer i to måneder.

Derudover blev hun fyret fra to skuespiller-jobs, da sagen fik massiv medieopmærksomhed.

Lori Loughlin er i retten for at have snydt med døtrenes optagelse på et universitet. Foto: Steven Senne

Tilbage i spotlyset

Efter en lang pause ser det dog ud til, at lykken nu er vendt for den amerikanske skuespiller.

Lori Loughlin er tilbage på skærmen i rollen som Abigail Stanton i serien 'When Hope Calls', når den er tilbage med sæson to.

Premieren på sæsonen er 18. december og vil samtidig markere hendes tilbagevenden til branchen, som hun har måttet lægge på is, efter skandalen så dagens lys for to år siden.

Skuespillerinden vender tilbage til rampelyset samtidig med sin datter Olivia Jade, der er aktuel i den nye sæson af ABC's 'Dancing With the Stars'.